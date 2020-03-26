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Ракурс
Google. Фото: Капитал

Google выложит в свободный доступ более 100 тыс. оцифрованных книг XVI—XIX вв.еков

26 мар 2020, 18:20
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Компания Google планирует реализовать крупный проект по оцифровке более 100 тыс. книг, которые были изданы в XVI—XIX вв.еках. Для этого компания заручилась поддержкой властей Антверпена (Бельгия).

Данные книги планируется выложить в свободный доступ на Google Books, сообщается в блоге Google.

Для реализации данного проекта Музей Плантена-Моретуса предоставит для оцифровки более 32 тыс. книг, а Библиотека Хендрика Консианса готова выделить более 60 тыс. книг.

Работы по оцифровке книг начнутся в начале 2021 года и по предварительным расчетам займут около трех лет.

Книголюбам не придется ждать столько времени, так как оцифрованные книги постепенно будут появляться на Google Books, а также на сайтах музея и библиотеки.

Как ранее писал «Ракурс», специалисты проекта Google Robotics создали алгоритм, который позволяет роботам обучаться хождению. Созданный инженерами четвероногий робот самостоятельно научился ходить в разных направлениях.

Источник: Ракурс


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