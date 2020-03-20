Гигиена рук. Фото: KDVR

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Дудл Google, представленный компанией 20 марта посвященный гигиене рук и человеку, который считается основателем асептики — врачу Игнацу Земмельвейсу.

Чистота рук чрезвычайно актуальна сегодня, ведь соблюдение этого правила гигиены является важной мерой профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который свирепствует по всему миру.

Игнац Земмельвейс — известный венгерский акушер-гинеколог, его называют «отцом гигиены рук». Врач родился 1 июля 1818 года, а умер 13 августа 1865 года в психиатрической больнице.

Именно Земмельвейс ввел стандарты дезинфекции рук во время акушерской помощи. Он подчеркивал важность чистоты рук, когда работал в Вене в роддоме. Врач требовал, чтобы все медицинские работники перед родами дезинфицировали свои руки раствором с хлорированной известью.

Идеи Земмельвейса не воспринимались его окружением, хотя смертность среди женщин и новорожденных упала более чем в семь раз — с 18% до 2,5% — после того, как он ввел в клинике, где работал, стерилизацию рук. Над ним насмехались и даже выгнали с работы. Лишь через 20 лет открытия врача признали в научном мире.

По информации Всемирной организации здравоохранения, постоянное мытье рук является важным способом предотвращения распространения смертельного коронавируса. ВОЗ советует часто мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, когда нет возможности вымыть руки.

Сегодня весь мир борется с коронавирусом, которым заразились более 246,7 тыс. человек.