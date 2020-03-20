Гігієна рук. Фото: KDVR

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Дудл Google, який компанія презентувала 20 березня присвячений гігієні рук та людині, котра вважається засновником асептики — лікарю Ігнацу Земмельвейсу.

Чистота рук надзвичайно актуальна сьогодні, адже дотримання цього правила гігієни є важливим заходом профілактики зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який лютує у світі.

Ігнац Земмельвейс — відомий угорський акушер-гінеколог, його називають «батьком гігієни рук». Лікар народився 1 липня 1818 року, а помер 13 серпня 1865 року в психіатричній лікарні.

Саме Земмельвейс запровадив стандарти дезінфекції рук під час акушерської допомоги. Він наголошував на важливості чистоти рук, коли працював у Відні в пологовому будинку. Лікар вимагав, аби усі медичні працівники перед пологами дезінфікували свої руки розчином із хлорованого вапна.

Ідеї Земмельвейса не сприймалися його оточенням, хоча смертність серед жінок і немовлят впала більш ніж усемеро — з 18% до 2,5% — після того, як він запровадив у клініці, де працював, стерилізацію рук. З нього насміхалися і навіть вигнали з роботи. Аж через 20 років його відкриття визнали у науковому світі.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, постійне миття рук є важливим способом запобігання поширенню смертельного коронавірусу. ВООЗ радить часто мити руки із милом або використовувати дезінфікуючі засоби для рук на спиртовій основі, коли немає можливості вимити руки.

Сьогодні увесь світ бореться з коронавірусом, яким заразилися понад 246,7 тис. осіб.