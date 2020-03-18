Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус: фотодоказ того, чому важливо мити руки впродовж 30 секунд / Фото: Daily Mail

Коронавірус: фото в ультрафіолетовому світлі показали найефективніший спосіб миття рук

18 бер 2020, 17:49
999

У зв’язку з пандемією коронавірусу лікарі акцентують увагу на необхідності дотримання правил гігієни, зокрема й частого миття рук. Журналісти вирішили протестувати різні способи миття рук, зокрема дослідити ефективність від швидкого ополіскування та струшування, а також миття рук з милом впродовж шести, 20 та 30 секунд. Для цього вони використали спеціальну камеру з ультрафіолетовими фільтрами та гель Glo Germ, який імітує мікроби.

Чим біліші руки на фото, тим вони є бруднішими насправді. І навпаки, пише Daily Mail.

Швидкого полоскання та струшування, як видно з УФ-фото, недостатньо. Після такого миття впродовж трьох секунд більшість мікробів залишаються на руках.

Фото рук до миття

Більшість людей миють руки впродовж шести секунд. Але цього також недостатньо для ефективного видалення мікробів, зокрема в області каблучок та біля нігтів. Окрім цього, вологі руки набагато легше переносять мікроби, тому їх треба ретельно просушувати/витирати.

Фото рук після швидкого ополіскування

Фото рук після миття без мила впродовж 6 секунд

Найважливіша частина миття рук — це використання мила. Мило не вбиває бактерій, воно просто допомагає позбавлятися від них. 20-секундного миття рук з милом достатньо, згідно з даними британської Національної служби охорони здоров’я. Як видно з малюнка, білих ділянок стає набагато менше.

Центр контролю та профілактики захворювань у США пропонує мити руки з милом впродовж 30 секунд. Такої ж думки дотримується експерт із охорони здоров’я в Лондонській школі гігієни та тропічної медицини доктор Вал Кертіс.

Фото рук після миття з милом впродовж 6 секунд

Фото рук після миття з милом впродовж 20 секунд

Фото рук після миття з милом впродовж 30 секунд

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше