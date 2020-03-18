Коронавірус: фотодоказ того, чому важливо мити руки впродовж 30 секунд / Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n135400-koronavirus-foto-v-ultrafioletovomu-svitli-pokazaly-nayefektyvnishyy-sposib-myttya-ruk.html

Ракурс

У зв’язку з пандемією коронавірусу лікарі акцентують увагу на необхідності дотримання правил гігієни, зокрема й частого миття рук. Журналісти вирішили протестувати різні способи миття рук, зокрема дослідити ефективність від швидкого ополіскування та струшування, а також миття рук з милом впродовж шести, 20 та 30 секунд. Для цього вони використали спеціальну камеру з ультрафіолетовими фільтрами та гель Glo Germ, який імітує мікроби.

Чим біліші руки на фото, тим вони є бруднішими насправді. І навпаки, пише Daily Mail.

Швидкого полоскання та струшування, як видно з УФ-фото, недостатньо. Після такого миття впродовж трьох секунд більшість мікробів залишаються на руках.

Більшість людей миють руки впродовж шести секунд. Але цього також недостатньо для ефективного видалення мікробів, зокрема в області каблучок та біля нігтів. Окрім цього, вологі руки набагато легше переносять мікроби, тому їх треба ретельно просушувати/витирати.

Найважливіша частина миття рук — це використання мила. Мило не вбиває бактерій, воно просто допомагає позбавлятися від них. 20-секундного миття рук з милом достатньо, згідно з даними британської Національної служби охорони здоров’я. Як видно з малюнка, білих ділянок стає набагато менше.

Центр контролю та профілактики захворювань у США пропонує мити руки з милом впродовж 30 секунд. Такої ж думки дотримується експерт із охорони здоров’я в Лондонській школі гігієни та тропічної медицини доктор Вал Кертіс.