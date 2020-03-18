Коронавирус: фотодоказательство того, почему следует мыть руки минимум 30 секунд / Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n135400-koronavirus-foto-v-ultrafioletovom-svete-pokazali-samyy-effektivnyy-sposob-mytya-ruk.html

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В связи с пандемией коронавируса врачи акцентируют внимание на необходимости соблюдения правил гигиены, в том числе и мытья рук. Журналисты решили протестировать различные способы мытья рук, в частности исследовать эффективность быстрого ополаскивания и встряхивания, а также мытья рук с мылом в течение шести, 20 и 30 секунд. Для этого они использовали специальную камеру с ультрафиолетовыми фильтрами и гель Glo Germ, который имитирует микробы.

Чем белее руки на фото, тем они грязнее самом деле. И наоборот, пишет Daily Mail.

Быстрого полоскания и встряхивания, как видно на УФ-фото, недостаточно. После такого мытья в течение трех секунд микробы остаются на руках.

Большинство людей моют руки в течение шести секунд. Но этого также недостаточно для эффективного удаления микробов, в частности в области колец и ногтей. Кроме этого, влажные руки гораздо легче переносят микробы, поэтому их надо тщательно просушивать / вытирать.

Важнейшая часть мытья рук — это использование мыла. Мыло не убивает бактерии, оно просто помогает избавиться от них. 20-секундного мытья рук с мылом достаточно, по данным британской Национальной службы здравоохранения. Как видно на рисунке, белых участков становится гораздо меньше.

Центр контроля и профилактики заболеваний в США предлагает мыть руки с мылом в течение 30 секунд. Этого же мнения придерживается эксперт по охране здоровья в Лондонской школе гигиены и тропической медицины доктор Вал Кертис.