Транспортный коллапс в Украине. Фото: ТСН

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В Киеве водитель троллейбуса отказался продолжать движение из-за наличия в салоне более 10 пассажиров.

На улице Закревского образовалась пробка из десятка трамваев из-за того, что в салон одного зашли более 10 человек и не все в масках. Водитель трамвая отказался их везти и вызвал полицию. Об этом 18 марта сообщила «Украинская правда».

Патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, не позволили движение, пока не будут соблюдены нормы. Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно и трамвай не тронется, пока в салоне будет не более 10 человек. В случае нарушения постановления ВРУ о карантинных мероприятиях, на водителя могут составить протокол об административном нарушении.

В одесских маршрутках вспыхивают драки из-за транспортных проблем. Издание «Думская» со ссылкой на городской департамент транспорта, связи и организации дорожного движения сообщает, что ссоры вспыхивают как между водителями и пассажирами, так и среди пассажиров.

На одном из маршрутов возник мордобой — первые десять пассажиров, которые уже находились в салоне автобуса, не пускали внутрь других и применили к ним физическую силу. Кроме того, драки вспыхивают и в троллейбусах. В один не пустили пассажирку из-за отсутствия маски, а кондуктор вытолкала из троллейбуса пожилую женщину. Применение силы против пенсионерки другие пассажиры поддержали.

В Одессе патрульные полицейские якобы оштрафовали водителя одной из маршруток за то, что в салоне находилось более 10 человек. Соответствующее видео появилось на канале e95news в YouTube. Очевидцы утверждают, что это произошло сегодня днем. Пассажирам действия правоохранителей не понравились.

Штрафанули на 1 тыс. 700 грн водителя 201 маршрутки за то, что в салоне было 12 человек. Да, мы тоже удивлены, — говорится в описании к видео.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что полицейские будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок на время карантина. Специальные группы правоохранителей уже создали в Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области. Представители этих групп будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. В других регионах такие функции будут выполнять сотрудники патрульной полиции.

Как известно, с 18 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Кроме того, в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить лишь до 10 пассажиров. Распространяется запрет к отдельному решению и на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. Такие ограничения продлятся до 3 апреля.

Наша основная задача — разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того — чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений будем действовать, как того требует закон, — заявил Клименко.

Напомним, сегодня в Киевской области на станции «Фастов» почти 50 граждан ходили по путям и не пропускали поезда. Люди были возмущены отменой движения пригородных поездов и требовали возобновить движение электричек.