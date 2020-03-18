Транспортний колапс в Україні. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n135399-transportnyy-kolaps-v-odesi-u-marshrutci-vlashtuvaly-mordobiy-u-kyievi-vodiy-tramvaya-vyklykav.html

Ракурс

У Києві водій тролейбуса відмовився продовжувати рух через наявність у салоні більш як 10 пасажирів.

На вулиці Закревського утворився затор із десятка трамваїв через те, що в салон одного зайшло більше 10 осіб та не всі в масках. Водій трамвая відмовився їх везти та викликав поліцію. Про це 18 березня повідомила «Українська правда».

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, не дозволили рух, поки не будуть дотримані норми. Один з патрульних заявив, що водій вчинив правильно і трамвай не рушить, поки в салоні буде не більше 10 осіб. У разі порушення постанови ВРУ про карантинні заходи, на водія можуть скласти протокол про адміністративне порушення.

В одеських маршрутках спалахують бійки через транспортні проблеми. Видання «Думська» із посиланням на міський департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього рух повідомляє, що сварки спалахують як між водіями і пасажирами, так і серед пасажирів.

На одному з маршрутів виник мордобій — перші десять пасажирів, які вже перебували в салоні автобуса, не пускали всередину інших і застосували до них фізичну силу. Крім того, бійки спалахують і в тролейбусах. В один не пустили пасажирку через відсутність маски, а кондуктор виштовхала з тролейбуса літню жінку. Застосування сили проти пенсіонерки інші пасажири підтримали.

В Одесі патрульні поліцейські нібито оштрафували водія однієї з маршруток за те, що в салоні перебувало понад 10 осіб. Відповідне відео з’явилося на каналі e95news в YouTube. Очевидці стверджують, що це сталося сьогодні вдень. Пасажирам дії правоохоронців не сподобалися.

Штрафанули на 1 тис. 700 грн водія 201 маршрутки за те, що в салоні було 12 осіб. Так, ми теж здивовані, — йдеться в описі до відео.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що поліцейські контролюватимуть виконання обмежувальних заходів щодо пасажирських перевезень на час карантину. Спеціальні групи правоохоронців вже створили у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області. Представники цих груп перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень. В інших регіонах такі функції виконуватимуть співробітники патрульної поліції.

Як відомо, з 18 квітня на всій території держави заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Окрім того, у трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті і в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, дозволено одночасно перевозити лише до 10 пасажирів. Поширюється заборона до окремого рішення і на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Такі обмеження триватимуть до 3 квітня.

Наше основне завдання — роз’яснити людям необхідність чіткого дотримання запроваджених алгоритмів. Ми працюватимемо не для того, щоби покарати, а для того — щоби попередити. Однак у випадку виявлення порушень діятимемо, як того вимагає закон, — заявив Клименко.

Нагадаємо, сьогодні у Київській області на станції «Фастів» майже 50 громадян ходили по коліях та не пропускали потяги. Люди були обурені відміною руху приміських потягів та вимагали відновити рух електричок.