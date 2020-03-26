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Ракурс
Google. Фото: Капітал

Google викладе у вільний доступ понад 100 тис. оцифрованих книжок XVI-XIX століть

26 бер 2020, 18:20
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Компанія Google планує реалізувати великий проект з оцифрування понад 100 тис. книжок, які були видані у XVI-XIX століттях. Для цього компанія заручилася підтримкою влади Антверпена (Бельгія).

Дані книги планується викласти у вільний доступ на Google Books, повідомляється у блозі Google.

Для реалізації даного проекту Музей Плантена-Моретуса надасть для оцифровки понад 32 тис. книжок, а Бібліотека Хендріка Консіанса готова виділити понад 60 тис. книжок.

Роботи з оцифрування книжок почнуться на початку 2021 року і за попередніми розрахунками займуть близько трьох років.

Книголюбам не доведеться чекати стільки часу, так як оцифровані книги поступово будуть з’являтися на Google Books, а також на сайтах музею і бібліотеки.

Як раніше писав «Ракурс», фахівці проекту Google Robotics створили алгоритм, який дозволяє роботам навчатися ходити. Створений інженерами чотириногий робот самостійно навчився ходити у різних напрямках.

Джерело: Ракурс


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