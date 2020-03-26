Google викладе у вільний доступ понад 100 тис. оцифрованих книжок XVI-XIX століть

Google. Фото: Капітал

https://racurs.ua/ua/n135827-google-vyklade-u-vilnyy-dostup-ponad-100-tys-ocyfrovanyh-knyjok-xvi-xix-stolit.html

Ракурс

Компанія Google планує реалізувати великий проект з оцифрування понад 100 тис. книжок, які були видані у XVI-XIX століттях. Для цього компанія заручилася підтримкою влади Антверпена (Бельгія).

Дані книги планується викласти у вільний доступ на Google Books, повідомляється у блозі Google.

Для реалізації даного проекту Музей Плантена-Моретуса надасть для оцифровки понад 32 тис. книжок, а Бібліотека Хендріка Консіанса готова виділити понад 60 тис. книжок.

Роботи з оцифрування книжок почнуться на початку 2021 року і за попередніми розрахунками займуть близько трьох років.

Книголюбам не доведеться чекати стільки часу, так як оцифровані книги поступово будуть з’являтися на Google Books, а також на сайтах музею і бібліотеки.

Як раніше писав «Ракурс», фахівці проекту Google Robotics створили алгоритм, який дозволяє роботам навчатися ходити. Створений інженерами чотириногий робот самостійно навчився ходити у різних напрямках.