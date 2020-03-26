Кожара в суді: дружина екс-міністра взяла вбивство на себе, прокуратура має іншу версію

Леонід Кожара, фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

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Ракурс

Захист Леоніда Кожари, колишнього міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова, якого підозрюють у вбивстві 21 лютого колишнього глави правління «Інтера», підприємця Сергія Старицького, стверджує, що дружина екс-міністр Марина Козерод зізналася у скоєнні цього злочину.

За версією адвокатів Кожари, вбивство Старицького сталося випадково.

Тоді в будинку Кожари екс-міністр та Старицький у «невимушеній атмосфері» відпочивали, зокрема — вживали спиртні напої.

Згодом, коли Кожара нібито був на другому поверсі будинку, в правій руці Старицького, котрий, за версією захисту, був у стані сп’яніння, Козерод нібито «побачила пістолет», який спробувала в нього відібрати

За словами адвокатів, Козерод 25 березня подала заяву про зізнання у вчиненні кримінального правопорушення. За словами представника прокуратури, правоохоронці цю заяву ще не отримували.

Водночас прокурори цю версію відкидають. На думку слідства, під час вживання алкогольних напоїв між Старицьким та Кожарою виник конфлікт, у результаті якого були розбиті окуляри екс-міністра і Кожара поранив очі.

Після цього Кожара нібито піднявся на другий поверх будинку, де дістав із шафи пістолет та зарядив його. Повернувшись до Старицького, він вдарив його пістолетом у потилицю, після чого вистрелив у праве око бізнесмена, вважає слідство.

Від отриманих травм Старицький помер на місці інциденту.

Нагадаємо, Кожару вчора затримали і вручили йому підозру.