Секвестр бюджету: реакція нардепів на “недоторканість” силовиків та урізану освіту, субсидії і децентралізацію

Бюджетна діра у 202 млрд: реакція нардепів на “недоторканість” силовиків та урізану освіту, субсидії і децентралізацію

https://racurs.ua/ua/n135825-budjetna-dira-u-202-mlrd-reakciya-nardepiv-na-nedotorkanist-sylovykiv-ta-urizanu-osvitu.html

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Секвестр бюджету запропонував Кабінет міністрів як вихід економічної кризи, в яку занурюється Україна під час пандемії коронавірусу. Зокрема, уряд вирішив пожертвувати витратами на культуру, освіту, науку, децентралізацію, молодь, інформполітику, субсидії та низку інших секторів, практично не урізавши видатки відомства Арсена Авакова та інших силовиків.

Сьогодні нардепи отримати пропозиції Кабміну щодо скорочення видатків. Зокрема, й зменшення на 56 млрд грн дохідної частини держбюджету та збільшення утричі його дефіциту. Також Верховній Раді запропонували створити стабілізаційний фонд, який має підтримати медичну сферу. Не виключено, що влада спробує скоротити й видатки на проведення місцевих виборів, які мали відбутися цьогоріч восени.

По суті, Кабмін пропонує скасувати місцеві вибори в жовтні 2020 року. Виходячи з яких повноважень? Також Кабмін пропонує зменшити витрати на субсидії на 8 млрд грн, припинити фінансування Українського культурного фонду, — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Також фінансування Верховного суду пропонується скоротити на 100 млн грн, Вищий антикорупційний суд планують урізати на понад 82 млн грн. Видатки на Міністерство внутрішніх справ планують залишити на тому ж рівні: урізають лише понад 4,7 млн з понад 92 млрд грн, якими розпоряджається відомство Авакова.

Секвестр бюджету: які видатки підуть під урядовий ніж?

Оминаючи увагою силовиків, уряд вирішив повністю обнулити Фонд регіонального розвитку (з нього заберуть 7,5 млрд грн), субвенцію об'єднаним громадам на інфраструктуру, субвенцію на соціально-економічний розвиток. Підтримку агропромислового сектору уріжуть на 4 млрд грн.

Бюджет апарату Міністерства у справах ветеранів скоротиться на 30% - понад 163 млн грн. З урізаних видатків, 485 млн грн — субвенція на житло для внутрішньо переміщених осіб.

Видатки на Міністерство охорони здоров’я планують підвищити на понад 470 млн грн до 98,6 млрд грн. Водночас місцеві бюджети можуть втратити субвенцію на розвиток системи екстреної медичної допомоги на понад 922,5 млн грн.

Видатки на Пенсійний фонд планують збільшити на понад 19,6 млрд грн: із 172 576 299,5 тис. грн до 192 257 599,5 тис. грн.

Секвестр бюджету у підсумку:

У місцевих бюджетів планують забрати податок на паливо 13,44%; Повністю обнуляється Державний фонд регіонального розвитку; Ліквідовується субвенція ОТГ на інфраструктуру та субвенція на соціально-економічний розвиток; Підтримка АПК — мінус 4 млрд грн; Міністерство економіки та сільського господарства — мінус 5,7 млрд грн" Підтримку с/г виробникам — урізають взагалі. Субвенцію на створення професійно-технічних навчально-практичних центрів — 259 млн грн; Фонд розвитку закладів вищої освіти — 250 млн грн; Субвенцію «Спроможна школа для кращих результатів» — 1,5 млрд грн по загальному фонду (тобто програми не буде); Субвенцію на підтримку молодих вчителів — 1,5 млрд грн; Субвенцію на «Нову українську школу» — 1,4 млрд;

Окрім цього, кошти для запуску грантового фінансування науки через Національний фонд досліджень урізають і залишають лише зарплати. Загалом усі кошти, які йшли по програмі підтримки пріоритетних наукових досліджень — урізають під нуль.

Також, що стосується культури:

В Українського культурного фонду забирають 623 млн грн з 697;

Для збереження культурних цінностей і захисту мовної політики лишають лише 25 млн гривень з 224;

Українському інституту книги лишають лише 22 млн грн зі 152;

На відновлення та збереження національної пам’яті лишають 30 млн грн з 97;

Державна підтримка кінематографу складатиме 5 млн грн, замість закладених 755;

На 940 млн гривень зменшують фінансування фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, лишаючи на це всього 97 млн грн;

Повністю скасовується фінансування для фільмів патріотичного спрямування, будівництва об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури, проекту мобільності молоді, розкриття туристичного потенціалу України.

Секвестр бюджету: що кажуть нардепи?

Якщо комусь здається, що в такі часи можна знехтувати гуманітарною та інформаційною політикою, то раджу згадати, що сказав Черчиль, коли йому доповідали проект бюджету Великої Британії у розпал Другої світової війни. На питання прем'єра — де видатки на культуру, — доповідач стиснув плечима, що всі видатки пішли на фронт. Черчиль обурився: «А за що ж ми тоді воюємо?» Будемо стимулювати уряд готувати ґрунтовніший і фаховіший проект перерозподілу бюджету для захисту Україну від кризи, — зазначила нардеп Соломія Бобровська.

Секвестр — це завжди боляче і завжди під ударом опиняються освіта, наука, культура. Я очікувала, що з освіти будуть знімати багато, але не думала, що настільки багато. Але чого я не очікувала — що комусь в умовах епідемії спаде на думку урізати видатки на навчання лікарів, — написала нардеп Інна Совсун.

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду… Всі фракції та групи виступили з критикою цих змін і дійшли спільної думки, що без узгодження з парламентом ці зміни в тому вигляді, в якому їх запропонував уряд, прийнято не буде, — заявив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк. Національна комісія зі стандартів державної мови зникла з бюджету у пропозиціях уряду. Вони таки хочуть знову почати знищувати українську мову, — зазначив у Фейсбук нардеп Микола Княжицький. Там не просто збільшують дефіцит. Практично в нуль ріжуть всі видатки на культуру та субвенції регіонам. Це ставить хрест на українському кіно, книговидавництві, реформі децентралізації і розвитку громад, реформі освіти. Здається, в уряді також вирішили відмінити місцеві вибори восени 2020, — вважає Вікторія Сюмар. Цифри для роздумів, яку країну будує новий уряд. Збільшує витрати загального фонду бюджету на 96 млрд грн, на 41% скорочує гуманітарну сферу та майже незмінними залишає видатки на апарат Верховної Ради, Державне управління справами, Офіс Генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ України. Скорочення витрат на гуманітарну сферу — 13,4 млрд грн… Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%! На 100% скорочуються (тобто знищуються) всі програми УКФ, УІК, Держкіно, Держтуризм, зупиняється будівництво музею Голодомору, музею Небесної Сотні, не створюється музей Сучасного мистецтва, — зазначив екс-міністр культутри Володимир Бородянський.

Уряд визнає, що бюджет недоотримає значні кошти, тому планує скоротити наполовину дохідну частину бюджету, й при цьому втричі збільшити дефіцит бюджету. При цьому в запропонованих урядом законопроектах, зокрема й про створення стабілізаційного фонду… прибираються всі видатки на підтримку економіки, скорочуються видатки на місцеві вибори. Там багато речей, які не пов’язані зі стабілізацією економіки, але лобістських і відверто дивних, — пише у Фейсбук нардеп Ірина Геращенко.

Нам стало відомо, що Міністерство фінансів сьогодні вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання — тобто зарплатню… Ми закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій. Ми готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери нашої держави, — «слуга народу» Олександр Ткаченко оприлюднив заяву парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Ми дізналися про намагання влади кошти для боротьби з епідемією отримати, ліквідувавши культурну галузь держави. «Європейська Солідарність» пропонує інший підхід для створення фонду необхідного аби стримати наступ хвороби і врятувати економіку. Відповідний законопроект № 3258 вже зареєстровано, — зазначив колишній очільний Інституту нацпам’яті, нардеп Володимир В’ятрович.

У Національного фонду досліджень хочуть забрати 500 млн грн, лишаючи лише на зарплати. Програму МОН «Підтримка пріоритетних напрямків наукових досліджень» планують повністю урізати і перерозподілити усі 400 млн грн. Це реальна ліквідація науки. Таким чином, ми позбуваємося навіть спроб вивчати той самий коронавірус, розробити вітчизняні тести на коронавірус і просто капітулюємо перед майбутніми викликами, — зауважив нардеп Олексій Гончаренко. Водночас партія «Слуга Народу» вирішила через пандемію коронавірусу та економічну кризу в країні відмовитися від державного фінансування. Наразі невідомо, хто ж надалі фінансуватиме партію президента Володимира Зеленського.