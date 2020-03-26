Секвестр бюджета: реакция нардепов на «неприкосновенность» силовиков и обреченные образование, субсидии и децентрализацию

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Секвестр бюджета предложил Кабинет министров в качестве выхода из экономического кризиса, в который погружается Украина в разгар пандемии коронавируса. В частности, правительство решило пожертвовать расходами на культуру, образование, науку, децентрализацию, молодежь, информационную политику, субсидии и ряд других секторов, практически не урезав расходы ведомства Арсена Авакова и других силовиков.

Сегодня нардепы получили предложения Кабмина по сокращению расходов. Речь идет об уменьшении на 56 млрд грн доходной части госбюджета и увеличении в три раза его дефицита. Также Верховной Раде предложили создать стабилизационный фонд, который должен поддержать медицинскую сферу. Не исключено, что власти попытаются сократить и расходы на проведение местных выборов, которые должны состояться осенью этого года.

По сути, Кабмин предлагает отменить местные выборы в октябре 2020 года. Исходя из каких полномочий? Также Кабмин предлагает сократить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда, — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Финансирование Верховного суда предлагается сократить на 100 млн грн, Высший антикоррупционный суд планируют урезать более чем на 82 млн грн. Расходы на Министерство внутренних дел планируют оставить на том же уровне: урезают только более 4,7 млн грн из свыше 92 млрд грн, которыми распоряжается ведомство Авакова.

Секвестр бюджета: какие расходы пойдут под правительственный нож?

Правительство решило полностью обнулить Фонд регионального развития (заберут 7,5 млрд грн), субвенции объединенным общинам на инфраструктуру, субвенции на социально-экономическое развитие. Поддержку агропромышленного сектора урежут на 4 млрд грн.

Бюджет аппарата Министерства по делам ветеранов сократится на 30% - свыше 163 млн грн. Из урезанных расходов, 485 млн грн — субвенция на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Расходы на Министерство здравоохранения планируют повысить более чем на 470 млн грн до 98,6 млрд грн. В то же время местные бюджеты могут потерять субвенцию на развитие системы экстренной медицинской помощи на более 922,5 млн грн.

Расходы на Пенсионный фонд планируют увеличить на свыше 19,6 млрд грн (ранее было 172 млрд грн).

В итоге:

1. У местных бюджетов планируют забрать налог на топливо 13,44%; 2. Полностью обнулить Государственный фонд регионального развития; 3. Ликвидировать субвенцию ОТГ на инфраструктуру и субвенция на социально-экономическое развитие; 4. Поддержка АПК — минус 4 млрд грн; 5. Министерство экономики и сельского хозяйства — минус 5,7 млрд грн; 6. Поддержка с/х производителей — урезают вообще. 7. Субвенция на создание профессионально-технических учебно-практических центров — 259 млн грн; 8. Фонд развития высших учебных заведений — 250 млн грн; 9. Субвенция «Спроможна школа для кращих результатів» — 1,5 млрд грн по общему фонду (значит программы не будет); 10. Субвенция на поддержку молодых учителей — 1,5 млрд грн; 11. Субвенция на «Новую украинскую школу» — 1,4 млрд грн;

Кроме этого, средства для запуска грантового финансирования науки с помощью Национального фонда исследований урезают и оставляют только зарплаты. В общем все средства, которые шли по программе поддержки приоритетных научных исследований — урезают под ноль.

Также, что касается культуры:

У Украинского культурного фонда забирают 623 млн грн из 697;

Для сохранения культурных ценностей и защиты языковой политики оставят только 25 млн гривен из 224;

Украинскому институту книги оставят только 22 млн грн из 152;

На восстановление и сохранение национальной памяти оставят 30 млн грн из 97;

Государственная поддержка кинематографа оставят 5 млн грн, вместо 755;

На 940 млн грн уменьшают финансирование физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта, оставят всего 97 млн грн;

Полностью отменяется финансирование фильмов патриотического направления, строительства объектов общегосударственного значения в сфере культуры, проекта мобильности молодежи, раскрытия туристического потенциала Украины.

Секвестр бюджета: что говорят нардепы?

Если кому-то кажется, что в такие времена можно пренебречь гуманитарной и информационной политикой, то советую вспомнить, что сказал Черчилль, когда ему докладывали о проекте бюджета Великобритании в разгар Второй мировой войны. На вопрос премьера — где расходы на культуру, — докладчик пожал плечами, ведь все расходы ушли на фронт. Черчилль возмутился: «А за что же мы тогда воюем?» Будем стимулировать правительство готовить основательный и проект перераспределения бюджета для защиты Украины от кризиса, — отметила нардеп Соломия Бобровская.

Секвестр — это всегда больно и всегда под ударом оказываются образование, наука, культура. Я ожидала, что по образованию будут снимать много, но не думала, что так много. Но чего я не ожидала — что кому-то в условиях эпидемии придет в голову урезать расходы на обучение врачей, — написала нардеп Инна Совсун.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда… Все фракции и группы выступили с критикой этих изменений и пришли к общему мнению, что без согласования с парламентом эти изменения в том виде, в котором их предложило правительство, приняты не будет, — заявил зампредседателя фракции «Голос» Ярослав Железняк. Национальная комиссия по стандартам государственного языка исчезла из бюджета в предложениях правительства. Они хотят снова начать уничтожать украинский язык, — отметил в Фейсбук нардеп Николай Княжицкий. Там не просто увеличивают дефицит. Практически в ноль режут все расходы на культуру и субвенции регионам. Это ставит крест на украинском кино, книгоиздании, реформе децентрализации и развития общин, реформе образования. Кажется, в правительстве также решили отменить местные выборы осенью 2020 года, — считает Виктория Сюмар. Цифры для размышлений, какую страну строит новое правительство. Увеличивает расходы общего фонда бюджета на 96 млрд грн, на 41% сокращает гуманитарную сферу и почти неизменными оставляет расходы на аппарат Верховной Рады, Государственное управление делами, Офис генерального прокурора, Министерство внутренних дел Украины. Сокращение расходов на гуманитарную сферу — 13,4 млрд грн… Финансирование спорта (без учета Олимпиады) сокращается на 43%! На 100% сокращаются (то есть уничтожаются) все программы УКФ, УИК, Госкино, Гостуризм, останавливается строительство музея Голодомора, музея Небесной Сотни, не создается музей современного искусства, — отметил экс-министр культуры Владимир Бородянский.

Правительство признает, что бюджет недополучит значительные средства, поэтому планирует сократить наполовину доходную часть бюджета, и при этом втрое увеличить дефицит бюджета. В предложенных правительством законопроектах, в том числе о создании стабилизационного фонда… убираются все расходы на поддержку экономики, сокращаются расходы на местные выборы. Там много вещей, которые не связаны со стабилизацией экономики, но лоббистских и откровенно странных, — пишет в Фейсбуке нардеп Ирина Геращенко.

Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание — то есть зарплату… Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций. Мы готовы оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы нашего государства, — «слуга народа» Александр Ткаченко обнародовал заявление парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Мы узнали о попытке власти получить средства для борьбы с эпидемией, ликвидировав культурную отрасль государства. «Европейская Солидарность» предлагает другой подход для создания фонда, необходимого для противодействия болезни и спасения экономики. Соответствующий законопроект № 3258 уже зарегистрирован, — отметил бывший глава Института нацпамяти, нардеп Владимир Вятрович.

У Национального фонда исследований хотят забрать 500 млн грн, оставляя только на зарплаты. Программу МОН «Поддержка приоритетных направлений научных исследований» планируют полностью урезать и перераспределить все 400 млн грн. Это реальная ликвидация науки. Таким образом, мы избавляемся даже от попыток изучать тот самый коронавирус, разработать отечественные тесты на коронавирус и просто капитулируем перед будущими вызовами, — отметил нардеп Алексей Гончаренко. В то же время партия «Слуга Народа» решила из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса в стране отказаться от государственного финансирования. Пока неизвестно, кто же в дальнейшем будет финансировать партию президента Владимира Зеленского.

Всю сумму, которая должна быть выделена из бюджета на деятельность нашей политической силы до конца 2020 года, предлагаем направить в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров. Оттуда средства поступят на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса, — отметила пресс-служба политсилы.