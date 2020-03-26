Профинансируют террористов: активисты бьют тревогу из-за выделения ООН миллионов долларов для ОРДЛО. Фото: Прямий

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Организация Объединенных Наций решила выделить 33 млн долл. для борьбы с коронавирусом на востоке Украины. По версии ООН, эти средства должны быть потрачены на гуманитарную помощь по обе стороны линии разграничения на Донбассе, поддержку учреждений здравоохранения, обеспечение продовольственной безопасности, поддержку людей с инвалидностью и пожилого возраста, находящихся в самоизоляции, а также на дистанционное школьное обучение.

Экс-командир полка «Азов», глава восточного объединения «Нацкорпуса» Максим Жорин выразил в Facebook свое недоумение по этому поводу, заявив, что не понимает, как ООН может финансировать террористические организации ДНР и ЛНР.

Жорин предположил, что ООН на самом деле рассчитывает оказать помощь мирным жителям, гражданам Украины, которые вынужденно проживают на оккупированной территории Донбасса. Но ни одна организация не сможет проконтролировать процес передачи и целевое использование этой помощи, подчеркнул активист.

Жорин предупредил, что деньги ООН пойдут на финансирование членов незаконных вооруженных формирований, а вовсе не на оказание помощи незащищенным слоям населения оккупированного Донбасса. Активист также напомнил, что за шесть лет войны оккупанты ни разу не выполняли договоренностей.

К тому же, непонятны основания, на которых официальная международная организация осуществляет финансирование сепаратистов на Донбассе.

Как известно, с 2014 года часть Донецкой и Луганской областей оккупирована Россией и не контролируется официальными украинскими властями.

На Генассамблее ООН в феврале текущего года восемь стран Балтии и северной Европы призвали Россию вывести войска из Украины, а также прекратить оказывать финансовую и военную помощь подконтрольным ей сепаратистам на Донбассе.