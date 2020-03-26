Профінансують терористів: активісти б'ють на сполох через виділення ООН мільйонів доларів для ОРДЛО. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n135821-profinansuut-terorystiv-aktyvisty-b-ut-na-spoloh-cherez-vydilennya-oon-milyoniv-dolariv-dlya-ordlo.html

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Організація Об'єднаних Націй вирішила виділити 33 млн дол. для боротьби з коронавірусом на сході України. За версією ООН, ці кошти мають бути витрачені на гуманітарну допомогу по обидва боки лінії розмежування на Донбасі, підтримку закладів охорони здоров’я, забезпечення продовольчої безпеки, підтримку людей з інвалідністю та похилого віку, які перебувають у самоізоляції, а також на дистанційне шкільне навчання.

Екс-командир полку «Азов», глава східного об'єднання «Нацкорпусу» Максим Жорін висловив у Facebook своє обурення з цього приводу, заявивши, що не розуміє, як ООН може фінансувати терористичні організації ДНР і ЛНР.

Жорін припустив, що ООН насправді розраховує надати допомогу мирним жителям, громадянам України, які вимушено проживають на окупованій території Донбасу. Але жодна організація не зможе проконтролювати процес передачі та цільове використання цієї допомоги, наголосив активіст.

Жорін попередив, що гроші ООН підуть на фінансування членів незаконних збройних формувань, а зовсім не на допомогу незахищеним верствам населення окупованого Донбасу. Активіст також нагадав, що за шість років війни окупанти жодного разу не виконували домовленостей.

До того ж, незрозумілі підстави, на яких офіційна міжнародна організація здійснює фінансування сепаратистів на Донбасі.

Як відомо, з 2014 року частина Донецької та Луганської областей окупована Росією і не контролюється офіційною українською владою.

На Генасамблеї ООН у лютому поточного року вісім країн Балтії та північної Європи закликали Росію вивести війська з України, а також припинити надавати фінансову і військову допомогу підконтрольним їй сепаратистам на Донбасі.