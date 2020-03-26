Коронавірус і світова економіка: про що домовилися на віртуальному саміті G20, фото — Twitter G20

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Коронавірус підточує світову економіку, тому сьогодні екстрено зібрали саміт групи G20. Міністри фінансів та керівники центробанків наймогутніших країн світу вирішували, як боротимуться із наслідками економічної кризи, яку спричинила пандемія.

Країни G20 (Великої двадцятки) вкладуть 5 трлн дол. в світову економіку для подолання фінансових наслідків пандемії коронавірусу. Учасники саміту G20 домовилися виділити додаткові гроші й Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) і домовилися про розширення повноважень ВООЗ в умовах пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту глав держав G20, що відбувся 26 березня у форматі відеоконференції.

Лідери G20 виступили за координовані дії з підтримки вільної, стабільної міжнародної торгівлі, незважаючи на коронавірус, і домовилися боротися з пандемією спільно з ВООЗ, ООН, МВФ.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав лідерів країн G-20 розробити спільний план «військового часу», щоб перемогти у війні людства з коронавірусом.

За три місяці кількість підтверджених випадків захворювання досягло позначки в 100 тис. Лише за 12 днів кількість випадків зросла ще на 100 тис. Втретє вона збільшилася на 100 тис. впродовж чотирьох днів. І нарешті вчетверте — за півтора дня, — сказав Гутерріш.

Міністри фінансів і глави центральних банків країн G20 займуться розробкою плану дій щодо подолання економічних наслідків коронавірусу. При цьому наголошується, що надзвичайні обмежувальні заходи, запроваджені у більшості країн у відповідь на спалах захворювання, будуть «адресними, пропорційними, прозорими і тимчасовими». Завдання ж провести оцінку пандемії на торгівлю поклали профільних міністрів кожної з країн G20.

Лідери G20 привітали рішення МОК відкласти Олімпійські ігри в Токіо. Країни G20 просять ВООЗ, МВФ і Світовий банк допомогти країнам, що розвиваються впоратися з наслідками COVID-19.

Велика двадцятка, або G-20 (формальніше — група двадцяти міністрів фінансів та керівників центральних банків) є групою міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі та дві третини населення світу.