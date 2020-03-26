Коронавирус и мировая экономика: о чем договорились на виртуальном саммите G20, фото — Twitter G20

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Коронавирус подтачивает мировую экономику, поэтому сегодня экстренно собрали саммит группы G20. Министры финансов и руководители центробанков самых мощных стран мира решали, как бороться с последствиями экономического кризиса, который вызвала пандемия.

Страны G20 (Большой двадцатки) вложат 5 трлн долл. в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Участники саммита G20 договорились выделить дополнительные деньги и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили о расширении полномочий ВОЗ в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, который состоялся 26 апреля в формате видеоконференции.

Лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли, несмотря на коронавирус, и договорились бороться с пандемией совместно с ВОЗ, ООН, МВФ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран G-20 разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в войне человечества с коронавирусом.

За три месяца количество подтвержденных случаев заболевания достигло отметки в 100 тысяч. Лишь за 12 дней количество случаев возросло еще на 100 тысяч. В третий раз оно увеличилось на сто тысяч в течение четырех дней. И в четвертый раз — за полтора дня, — сказал Гутерриш.

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 займутся разработкой плана действий по преодолению экономических последствий коронавируса. При этом отмечается, что чрезвычайные ограничительные меры, введенные в большинстве стран в ответ на вспышку заболевания, будут «адресными, пропорциональными, прозрачными и временными». Задача же провести оценку влияния пандемии на торговлю возложена на профильных министров каждой из стран G20.

Лидеры G20 приветствовали решение МОК отложить Олимпийские игры в Токио. Страны G20 просят ВОЗ, МВФ и Всемирный банк помочь развивающимся странам справиться с последствиями COVID-19.

Большая двадцатка, или G-20 (формально — группа двадцати министров финансов и руководителей центральных банков) является группой министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В общем экономики G-20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли и две трети населения мира.