Сергій Старицький і Леонід Кожара. Фото: Радіо ТРЕК

https://racurs.ua/ua/n135815-kojara-v-sudi-yak-obyraut-zapobijnyy-zahid-eks-ministru-uryadu-azarova-translyaciya.html

Ракурс

Леонід Кожара, колишній міністр закордонних справ України в уряді Миколи Азарова, наразі перебуває в Шевченківському райсуді Києва у статусі підозрюваного в умисному вбивстві.

Суд має обрати Кожарі запобіжний захід. Прокуратура клопоче про тримання під вартою.

Кожару підозрюють у вбивстві колишнього глави правління «Інтера» Сергія Старицького, котрого знайшли застреленим у будинку екс-міністра на Київщині в лютому цього року.

На початку засідання сторона захисту заявила клопотання про закритий формат засідання нібито через розголошення конфіденційних медичних даних підозрюваного. Однак суддя задовольнив його частково: засідання буде закритим лише під час допиту свідків, пояснень обвинувачуваного й оголошення доводів, в яких адвокати вбачають лікарську таємницю.

Також захист наполягає на переврученні підозри, заявляючи, що обставини, за яких було вручено клопотання про застосування запобіжного захисту, були неприйнятними — «на капоті, на колесах автомобіля, на ґрунтовій дорозі, під гоготання гостей». До того ж, адвокати назвали вручені Кожарі копії документів нечитабельними і неякісними, вивчаючи які треба «ламати очі».

Кожару затримали напередодні. Підозру йому вручили прямо на дорозі. Екс-міністр разом із дружиною заявляє, що Старицький у його будинку вчинив самогубство.

Як відомо, Старицький зазнав смертельних поранень із нагородної зброї Кожари.