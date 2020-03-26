Карантин і освіта: міністр розповіла про плани щодо ЗНО, вступної кампанії та закінчення навчання, фото — Ніжин

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Карантин в Україні істотно корегує освітній процес у школах та вищих навчальних закладах. Навчальний рік закінчиться 1 липня, а до 24 квітня проводитиметься дистанційно.

Про це сьогодні на онлайн-брифінгу заявила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Якщо буде можливіть продовжити навчання в школах у цьому навчальному році, то у травні або у червні ми повернемося за шкільні парти, — розповіла Мандзій.

У ці місяці відбуватиметься узагальнення та підсумування матеріалу, який нині подається дистанційно. У такому разі навчання закінчиться 1 липня, окрім випускників 11 класу. Вони вийдуть зі школи, коли отримають документ про освіту. Цілком ймовірно, що у вересні школярі надолужуватимуть частину матеріалу минулого навчального року. Державну підсумкову атестацію скасують для 4 та 9 класів.

Сесію зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) цього року обіцяють провести обов’язково. У МОН розглядають кілька варіантів старту вступної кампанії.

Якщо карантин завершиться у травні-червні, педагоги зможуть провести і пробну сесію ЗНО, і саме ЗНО у червні. Якщо учні повернуться до навчання пізніше, тоді основну сесію ЗНО проведуть у липні.

Мандзій розповіла, що старт вступної кампанії однозначно змістять. ЗНО може відбутися або у 20-х числах червня, або у липні-серпні. Якщо слідувати найгіршим прогнозам, то вступна кампанія стартує у вересні і має завершитись орієнтовно у середині жовтні.

Український центр оцінювання якості освіти у квітні оприлюднить деталі підготовки до ЗНО, а міністерство підготує наказ про зміну правил прийому до закладів вищої освіти, скоригувавши дати вступу.