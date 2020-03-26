Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n135829-zelenskiy-do-konca-pyatnicy-budet-zakryta-gosgranica-i-prekrascheny-vse-passajirskie-perevozki.html

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Государственная граница Украины до конца дня 27 марта будет закрыта. Также будут остановлены все пассажирские перевозки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, о гражданах Украины, которые останутся за рубежом, будут заботиться дипломатические представительства и украинские общины.

Президент заверил, что украинцев постепенно будут возвращать из-за границы, но «с учетом эпидемической ситуации» в месте их пребывания, а также уровня обеспеченности медицинской системы соответствующими средствами и готовности медицинской системы к обязательной изоляции таких лиц.

Также Зеленский отметил, что завтра ожидается прибытие в Украину из Китая около 200 тыс. специальных медицинских респираторов, защитных костюмов для врачей, 100 тыс. ПЦР-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких и масок для аптек.

Также запущено производство многоразовых защитных костюмов и уже через трое суток будет готова первая партия, — отметил Зеленский.

Президент также отметил, что не нужно путать введенный вчера правительством до 24 апреля режим чрезвычайной ситуации с чрезвычайным положением.

Чрезвычайная ситуация — это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и одновременно не ограничивает конституционные права граждан, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, правительство вчера также продлило срок действия карантина в Украине.