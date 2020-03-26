Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135836-koronavirus-v-ukraine-podtverjdeny-uje-196-sluchaev-zarajeniya-infografika.html

Ракурс

В Украине по состоянию на 22.00 сегодняшнего дня подтверждены уже 196 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Зафиксированы пять случаев смерти от этой болезни. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОС) Украины.

Один инфицированный человек выздоровел — у него повторное лабораторное исследование не зафиксировало коронавируса в организме.

В ЦОС отмечают, что с начала года были получены 1 тыс. 201 подозрение на коронавирус, из них 1 тыс. 176 были негативными, еще 29 — исследуются.

Всего в мире в настоящее время зафиксированы более 535 тыс. случаев коронавируса, более 23 тыс. человек умерли.

Напомним, сегодня официально обнаружение коронавируса было подтверждено в Закарпатской области у жительницы города Мукачево, которую госпитализировали во вторник.