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Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: подтверждены уже 196 случаев заражения (ИНФОГРАФИКА)

26 мар 2020, 23:16
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В Украине по состоянию на 22.00 сегодняшнего дня подтверждены уже 196 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Зафиксированы пять случаев смерти от этой болезни. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОС) Украины.

Один инфицированный человек выздоровел — у него повторное лабораторное исследование не зафиксировало коронавируса в организме.

В ЦОС отмечают, что с начала года были получены 1 тыс. 201 подозрение на коронавирус, из них 1 тыс. 176 были негативными, еще 29 — исследуются.

Всего в мире в настоящее время зафиксированы более 535 тыс. случаев коронавируса, более 23 тыс. человек умерли.

Напомним, сегодня официально обнаружение коронавируса было подтверждено в Закарпатской области у жительницы города Мукачево, которую госпитализировали во вторник.

Источник: Ракурс


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