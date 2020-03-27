Коронавірусом на Рівненщині інфікувалися дев’ятеро осіб, один випадок підтвердили посмертно

У Рівненській області дев'ять інфікованих COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135842-koronavirusom-na-rivnenschyni-infikuvalysya-dev-yatero-osib-odyn-vypadok-pidtverdyly-posmertno.html

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Китайським коронавірусом в Україні станом на вечір 26 березня офіційно інфіковані 196 осіб. Також дев’ять випадків інфікування підтвердили у Рівненській області, один з них — летальний.

Інфікування підтвердили у Рівненському обласному лабораторному центрі, який провів дослідження ПЛР-методом. Про це 27 березня повідомляє прес-служба Рівненської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що були перевірені аналізи двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Окрім того, перевірили шістьох інших пацієнтів, які перебували в інфекційному відділенні Сарненської центральної районної лікарні, а також померлу матір однієї із інфікованих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев’яти випадках. Тобто в Україні ще один летальний випадок від коронавірусу, але інфікування підтвердили посмертно.

Наразі усі хворі ізольовані, їхній стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури, зазначили у Рівненській ОДА.

Нагадаємо, в Україні станом на 22.00 26 березня підтверджено вже 196 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.