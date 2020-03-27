Коронавирусом в Ровенской области заразились девять человек, один случай подтвердили посмертно

В Ровенской области девять инфицированных COVID-19

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Китайским коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 26 марта официально инфицированы 196 человек. Также девять случаев инфицирования подтвердили в Ровенской области, один из них — летальный.

Инфицирование подтвердили в Ровенском областном лабораторном центре, который провел исследование ПЦР-методом. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

Отмечается, что были проверены анализы двух женщин из Сарненского района, у которых экспресс-тесты показали положительный результат на инфицирование COVID-19. Кроме того, в лаборатории проверили анализы шести других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской центральной районной больницы, а также умершую мать одной из инфицированных женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях. То есть в Украине еще один летальный случай от коронавируса, но инфицирования подтвердили посмертно.

Сейчас все больные изолированы, их состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры, отметили в Ровенской ОГА.

Напомним, в Украине по состоянию на 22.00 26 марта подтверждено уже 196 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.