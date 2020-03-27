«Слуги народу» ввечері обговорять позачергове «коронавірусне» засідання Ради. Фото: Главком

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Ракурс

Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання вже завтра, 28 березня. У зв’язку з цим фракція «Слуга народу» сьогодні ввечері проведе збори.

Депутати фракції зберуться після 18.00. Про це повідомляють УНН з посиланням на поінформоване джерело.

Народні обранці планують обговорити позачергове засідання Верховної Ради, яке може відбутися вже у суботу, а саме — які питання будуть розглядатися під час засідання парламенту. Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що позачергове засідання парламенту проведуть тоді, коли будуть підготовлені усі законопроекти, пов’язані з боротьбою з коронавірусом.

Також напередодні, перед позачерговим засіданням Верховної Ради, президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій «Слуга народу», «Батьківщина», «Опозиційна платформа — За життя», «Голос» і «Європейська солідарність», а також депутатських груп «За майбутнє" і «Довіра». Зеленський зазначив, що на позачерговому засіданні мають бути присутні всі нардепи.

За попередніми даними, позачергове засідання Ради може відбутися вже в суботу, 28 березня, проте офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Як писав «Ракурс», спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що нардепів хочуть зібрати за межами будівлі ВР, на відкритому майданчику, оскільки саме так радить Міністерство охорони здоров’я з урахуванням коронавірусного карантину. Серед можливих місць проведення засідання парламенту розглядають київський стадіон «Динамо». Якщо засідати будуть все ж у залі ВР, то нардепам роздадуть засоби особистого захисту, а журналістів на засідання не пустять.