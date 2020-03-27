«Слуги народа» вечером обсудят внеочередное «коронавирусное» заседание Рады. Фото: Главком

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Ракурс

Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание уже завтра, 28 марта. В связи с этим фракция «Слуга народа» сегодня вечером проведет собрание.

Депутаты фракции соберутся после 18.00. Об этом сообщают УНН со ссылкой на проинформированного источника.

Народные избранники планируют обсудить внеочередное заседание Верховной Рады, которое может состояться уже в субботу, а именно — какие вопросы будут рассматриваться во время заседания парламента. При этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что внеочередное заседание парламента проведут тогда, когда будут подготовлены все законопроекты, связанные с борьбой с коронавирусом.

Также накануне, перед внеочередным заседанием Верховной Рады, президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций «Слуга народа», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос» и «Европейская солидарность», а также депутатских групп «За будущее» и «Доверие». Зеленский отметил, что на внеочередном заседании должны присутствовать все нардепы.

По предварительным данным, внеочередное заседание Рады может состояться уже в субботу, 28 марта, однако официального подтверждения этой информации еще нет.

Как писал «Ракурс», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что нардепов хотят собрать за пределами здания ВР, на открытой площадке, поскольку именно так советует Министерство здравоохранения с учетом коронавирусного карантина. Среди возможных мест проведения заседания парламента рассматривают киевский стадион «Динамо». Если заседать будут все же в зале ВР, то нардепам раздадут средства личной защиты, а журналистов на заседание не пустят.