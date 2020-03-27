Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс. Фото: Інтерфакс

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Пандемія китайського коронавірусу пришвидшується з експонентною швидкістю.

Спершу 100 тис. осіб заразилися вірусом за 67 днів, наразі 100 тис. осіб підхопили коронавірусну інфекцію COVID-19 за останні два дні. Поширення коронавірусу пришвидшується з експонентною швидкістю. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєс, повідомляється на сторінці ВООЗ у Twitter.

Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти. Ми зібралися разом, щоб протистояти кризі в охороні здоров’я нашого часу. Ми перебуваємо в стані війни з вірусом, який загрожує розлучити нас — якщо ми дозволимо йому, — наголосив Гебрейєс.

Як відомо, експонентне зростання — це зростання величини, коли швидкість зростання пропорційна значенню самої величини.

Як повідомляє BNONews, наразі коронавірусом заражені 539 тис. 927 осіб, померли — 124 тис. 231 особа. Видужали від хвороби 124 тис. осіб. Найбільше заражених наразі в США — 85 тис. 498 осіб (1 тис. 297 померлих), Китаї — 81 тис. 340 осіб (3 тис. 292 жертв), Італії — 80 тис. 539 осіб (8 тис. 215 померлих) та Іспанії — 57 тис. 786 осіб (4 тис. 365 жертв).

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, Сполучені Штати обігнали Китай та Італію і вийшли на перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Також за добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 712 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків.