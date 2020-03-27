МОЗ створить спецбригади для тестувань на COVID-19 вдома

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Міністерство охорони здоров’я створить на базі кожної центральної районної лікарні мобільні бригади, які будуть приїжджати на виклики до хворих з підозрою на коронавірус.

Ці спецбригади приїжджатимуть до хворих за викликом сімейного лікаря чи інших медичних працівників. Про це під час онлайн-брифінгу 27 березня розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Наступним моїм розпорядженням дано доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть складатися з водія і медичних працівників, для того, щоб на виклики сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги, а також інших медичних працівників ця бригада приїжджала додому до людей, у яких буде підозра на коронавірусну хворобу, для забору зразків на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії, — розповів Ляшко.

За його словами, завдяки цьому хворим з підозрою на коронавірус не треба буде особисто йти до сімейного лікаря, аби здати аналіз на COVID-19.

Ляшко додав, що хворі на коронавірус будуть лікуватися вдома. Якщо їхній стан погіршиться, то до хворого приїде бригада та госпіталізує його до лікарні. Проте наразі необхідно госпіталізувати тільки тих, хто перебуває у важкому стані. Але залишається відкритим питання, як швидко такі бригади будуть приїжджати до хворих, адже таких викликів може бути багато. Також Ляшко не зазначив, у які терміни проводитиметься госпіталізація у разі погіршення стану хворого.

Нагадаємо, також Ляшко зазначив, що МОЗ відкликатиме ліцензії у клінік, якщо будуть встановлені факти приховування ними результатів тестів на COVID-19.