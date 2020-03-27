Минздрав создаст спецбригады для тестирования на COVID-19 дома

https://racurs.ua/n135849-minzdrav-sozdaet-specbrigady-bolnyh-s-podozreniem-na-koronavirus-budut-proveryat-na-covid-19-doma.html

Ракурс

Министерство здравоохранения создаст на базе каждой центральной районной больницы мобильные бригады, которые будут приезжать на вызовы к больным с подозрением на коронавирус.

Эти спецбригады будут приезжать к больным по вызову семейного врача или других медицинских работников. Об этом во время онлайн-брифинга 27 марта рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Следующим моим распоряжением дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников, для того, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медицинской помощи, а также других медицинских работников эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирусную болезнь, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории, — рассказал Ляшко.

По его словам, благодаря этому больным с подозрением на коронавирус не надо будет лично идти к семейному врачу, чтобы сдать анализ на COVID-19.

Ляшко добавил, что больные коронавирусом будут лечиться дома. Если их состояние ухудшится, то к больному приедет бригада и госпитализирует его в больницу. Однако сейчас необходимо госпитализировать только тех, кто находится в тяжелом состоянии. Но остается открытым вопрос, как быстро такие бригады будут приезжать к больным, ведь таких вызовов может быть много. Также Ляшко не указал, в какие сроки будет проводиться госпитализация в случае ухудшения состояния больного.

Напомним, также Ляшко отметил, что Минздрав будет отзывать лицензии у клиник, если будут установлены факты сокрытия ими результатов тестов на COVID-19.