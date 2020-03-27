Коронавирус в Украине: из-за множества больных трудоспособного возраста карантин могут ужесточить — Ляшко

https://racurs.ua/n135848-koronavirus-v-ukraine-iz-za-bolshogo-kolichestva-bolnyh-trudosposobnogo-vozrasta-karantin-mojet.html

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Статистика заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 прогнозируемая, но настораживает большое количество больных людей трудоспособного возраста (от 18 до 50 лет).

Люди этой возрастной категории также являются достаточно мобильными, что повышает риск переноса коронавируса. Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время сегодняшнего брифинга.

Поэтому надо будет пересмотреть карантинные меры, чтобы влиять и на эту группу населения, — отметил Ляшко.

Пресс-служба Центра общественного здоровья сегодня сообщила, что большинство случаев коронавируса — 68,7% в настоящее время зарегистрированы среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет. В частности, 37,6% случаев приходится на возрастную категорию 30−49 лет

Ляшко подчеркнул, что рост случаев обнаружения коронавируса связан с расширением алгоритмов обнаружения точек доступа к тестированию на коронавирус методом ПЛР в лаборатории.

Он также сообщил, что сейчас в Украине собственные тесты на коронавирус производит Национальная академия наук и две частные компании. По его словам, соответствующее производство расширяется, чтобы покрыть потребности в 2 млн ПЛР-тестов.

Напомним, в Украине уже официально подтверждены 218 случаев инфицирования коронавирусом.