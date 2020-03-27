Коронавірус в Україні: через велику кількість хворих працездатного віку карантин може посилитися — Ляшко

https://racurs.ua/ua/n135848-koronavirus-v-ukrayini-nastorojuie-velyka-kilkist-hvoryh-pracezdatnogo-viku-lyashko.html

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Статистика захворюваності на коронавірус SARS-CoV-2 прогнозована, але насторожує велика кількість хворих людей працездатного віку (від 18 до 50 років).

Люди цієї вікової категорії є також досить мобільними, що підвищує ризик перенесення коронавірусу. Про це головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Тому треба буде переглянути карантинні заходи, щоб впливати і на цю групу населення, — зазначив Ляшко.

Прес-служба Центру громадського здоров’я сьогодні повідомила, що найбільше випадків коронавірусу — 68,7% наразі зареєстровано серед працездатного населення віком від 30 до 65 років. Зокрема, 37,6% випадків припадає на вікову категорію 30−49 років

Ляшко наголосив, що зростання випадків виявлення коронавірусу пов’язане з розширенням алгоритмів виявлення та точок доступу до тестування на коронавірус методом ПЛР у лабораторії.

Він також повідомив, що наразі в Україні власні тести на коронавірус виготовляє Національна академія наук та дві приватні компанії. За його словами, відповідне виробництво розширюється, щоб покрити потреби у 2 млн ПЛР-тестів.

Нагадаємо, в Україні вже офіційно підтверджено 218 випадків інфікування коронавірусом.