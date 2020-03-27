Долар дорожчає, а гривня дешевшає. Фото: flickr.com

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Національний банку України 27 березня встановив офіційний курс гривні до іноземної валюти.

Гривня продовжила знецінюватися на валютному ринку. Американський долар зміцнив свої позиції й коштує 28 грн. 13 коп. А 1 євро сьогодні коштує 30 грн 86 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці НБУ.

Польський злотий сьогодні продається за 6 грн 75 коп. Російський рубль коштує 0,36 грн. Ціна чеської крони 27 березня 1 грн 12 коп., а фунт стерлінгів продається за 33 грн 79 коп.

У Національному банку України додали, що 26 березня продали на міжбанківському валютному ринку майже 11 млн дол. Наголосили, що це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні. Наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд дол.

Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня. Більшість угод сьогодні укладалася в діапазоні 28,05−28,20 грн за дол., — зазначили у регуляторі.

Нагадаємо, 26 березня офіційний курс долара був встановлений Національним банком був на рівні 27 грн. 95 коп., що на 18 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.