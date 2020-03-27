Доллар дорожает, а гривна дешевеет. Фото: flickr.com

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Ракурс

Национальный банк Украины 27 марта установил официальный курс гривны к иностранной валюте.

Гривна продолжила обесцениваться на валютном рынке. Американский доллар укрепил свои позиции и стоит 28 грн. 13 коп. А 1 евро сегодня стоит 30 грн 86 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-странице НБУ.

Польский злотый сегодня продается за 6 грн 75 коп. Российский рубль стоит 0,36 грн. Цена чешской кроны 27 марта 1 грн 12 коп., а фунт стерлингов продается за 33 грн 79 коп.

В Национальном банке Украины добавили, что 26 марта продали на межбанковском валютном рынке почти 11 млн долл. Подчеркнули, что это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня. Сейчас международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл.

В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалась в диапазоне 28,05−28,20 грн за долл., — отметили в регуляторе.

Напомним, 26 марта официальный курс доллара установлен Национальным банком был на уровне 27 грн. 95 коп., что на 18 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.