Доллар и евро снова подорожали. Фото: Фокус

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Ракурс

Официальный курс доллара на 26 марта был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 27 грн. 95 коп., что на 18 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также поднялся в цене почти на столько же, как и доллар. 26 марта один евро стоит 30 грн и 26 коп. Это на 16 копеек дороже, чем вчера. 25 марта евро стоил 30 грн и 10 коп. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке отметили, что из-за уменьшения ажиотажа на валютном рынке регулятор уже два дня подряд не продавал валюту для сглаживания колебаний курса гривны. Сообщается, что межбанковский рынок балансируется без участия НБУ на уровне приблизительно 28 грн за долл.

«Начиная с середины прошлой недели мы видим уменьшение ажиотажа на валютном рынке, и объемы интервенций НБУ постоянно уменьшаются. В четверг мы продали 150 млн долл., в пятницу — 100 млн долл., в понедельник 50 млн долларов», — подчеркнул заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 26 марта:

1 фунт стерлингов — 32,092 грн;

1 долл. США — 27,95 грн;

1 швейцарский франк — 28,54 грн;

10 йен — 2,5 грн;

10 российских рублей — 3,55 грн;

1 евро — 30,26 грн.

Напомним, 25 марта доллар и евро подешевели. Доллар в этот день упал в цене на 34 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро — на 18 коп.