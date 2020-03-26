Долар і євро знову подорожчали. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n135791-kurs-valut-na-26-bereznya-dolar-i-ievro-znovu-podorojchaly-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс долара на 26 березня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 27 грн. 95 коп., що на 18 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також подорожчав майже на стільки ж, як і долар. 26 березня один євро коштує 30 грн і 26 коп. Це на 16 копійок дорожче, ніж учора. 25 березня євро коштував 30 грн і 10 коп. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У Нацбанку зазначили, що через зменшення ажіотажу на валютному ринку регулятор уже два дні поспіль не продавав валюту для згладжування коливань курсу гривні. Повідомляється, що міжбанківський ринок балансується без участі НБУ на рівні приблизно 28 грн за дол.

«Починаючи з середини минулого тижня ми бачимо зменшення ажіотажу на валютному ринку, і обсяги інтервенцій НБУ постійно зменшуються. У четвер ми продали 150 млн дол., у п’ятницю — 100 млн дол., у понеділок 50 млн доларів», — підкреслив заступник глави НБУ Олег Чурій.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 26 березня:

1 фунт стерлінгів — 32,092 грн;

1 дол. США — 27,95 грн;

1 швейцарський франк — 28,54 грн;

10 йен — 2,5 грн;

10 російських рублів — 3,55 грн;

1 євро — 30,26 грн.

Нагадаємо, 25 березня долар і євро подешевшали. Долар у цей день впав в ціні на 34 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем, а євро — на 18 коп.