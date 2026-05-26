Курс долара знову встановив історичний рекорд

Офіційний курс долара США до гривні на завтра, 27 травня, встановить новий історичний рекорд — 44,27 грн/дол.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Водночас офіційний курс євро зменшиться на 1 копійку — до 51,51 грн/євро.
Станом на сьогодні, 26 травня, офіційний курс валют становить:
- євро — 51,52 грн;
- долар США — 44,24 грн.
До цього рекордні показники курсу були встановлені:
- 25 травня — 44,26 грн/дол.;
- 21 травня — 44,22 грн/дол.;
- 13 березня — 44,16 грн/дол.