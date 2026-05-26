Курс долара встановив черговий рекорд, фото:

Курс долара знову встановив історичний рекорд

26 тра 2026, 19:21
Офіційний курс долара США до гривні на завтра, 27 травня, встановить новий історичний рекорд — 44,27 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Водночас офіційний курс євро зменшиться на 1 копійку — до 51,51 грн/євро.

Станом на сьогодні, 26 травня, офіційний курс валют становить:

  • євро — 51,52 грн;
  • долар США — 44,24 грн.

До цього рекордні показники курсу були встановлені:

  • 25 травня — 44,26 грн/дол.;
  • 21 травня — 44,22 грн/дол.;
  • 13 березня — 44,16 грн/дол.

Інфографіка: НБУ

Джерело: Ракурс


