Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес. Фото: Интерфакс

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Ракурс

Пандемия китайского коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

Сначала 100 тыс. человек заразились вирусом за 67 дней, сейчас 100 тыс. человек подхватили коронавирусную инфекцию COVID-19 за последние два дня. Распространение коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть. Мы собрались вместе, чтобы противостоять кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает разлучить нас — если мы ему позволим, — подчеркнул Гебрейес.

Как известно, экспоненциальный рост — возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.

Как сообщает BNONews, сейчас коронавирусом заражены 539 тыс. 927 человек, умерли — 124 тыс. 231 человек. Выздоровели от болезни 124 тыс. лиц. Больше всего зараженных сейчас в США — 85 тыс. 498 человек (1 тыс. 297 умерших), Китае — 81 тыс. 340 человек (3 тыс. 292 жертв), Италии — 80 тыс. 539 человек (8 тыс. 215 умерших) и Испании — 57 тыс. 786 человек (4 тыс. 365 жертв).

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, Соединенные Штаты обогнали Китай и Италию и вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Также за сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев.