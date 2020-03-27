В Тернополе уже двое зараженных. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135852-koronavirus-v-ukraine-vozroslo-kolichestvo-zarajennyh-v-ternopole.html

Ракурс

Коронавирусной инфекцией COVID-19 в Тернополе заразились уже два человека.

Больной обратился к семейному врачу и сейчас находится на самоизоляции. У него легкое течение болезни. Сейчас медики проводят забор материала от контактных лиц. Об этом 27 марта сообщили в Тернопольском городском штабе для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Также медики сообщили о состоянии инфицированного коронавирусом 11-летнего ребенка. Сегодня его состояние средне-тяжелое с положительной динамикой. Медики не обнаружили в его организме пневмонию. В таком же состоянии и его мама. Оба находятся вместе в отдельном боксе инфекционного отделения. Отмечается, что медики работают в защитных костюмах, которыми больница обеспечена.

В штабе добавили, что не подтвердились три подозрения на COVID-19 в Тернопольской городской детской больнице. Врачи ждут результат еще одного теста — ребенку с подозрением сделали лабораторные исследования.

По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня в Тернопольской области зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев, один человек умер.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине лабораторно подтверждено уже 218 случаев заболевания коронавирус SARS-CoV-2. За сутки заразились 62 человека. Всего от инфекции умерли пять человек, четыре вылечились.