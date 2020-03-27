Накануне закрытия границ: огромные очереди заробитчан из Польши и нытье Maruv в России. Фото: NASHAPolsha

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Государственные границы Украины закрываются сегодня в полночь из-за ситуации с коронавирусом. В результате тысячи людей пытаются вернуться на родину, пока это еще возможно.

В частности, на расположенном во Львовской области пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей возникла масштабная очередь, люди в которой не имеют достаточного количества средств защиты, а также не соблюдаются безопасного расстояния друг от друга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

О любых мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть из этого видео. Маски имеют единицы, а относительно соблюдения дистанции — сами видите, — отметил журналист.

Также есть сообщения об аналогичной ситуации на пунктах пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская».

Кроме того, ситуация привела к значительному росту расценок на транспортные перевозки.

Также на невозможность вернуться в Украину с гастролей в России заявила известная певица Maruv (Анна Корсун).

В своем Инстаграме она опубликовала гневное видео оносительно украинского консульства в России.

Не могут объяснить, что к чему, когда ты говоришь, что по объективным причинам не могла выехать раньше и попасть домой. Они говорят одну заученную фразу: «Тот, кто хотел уехать, уже уехал, — заявила певица.

По мнению Maruv эта ситуация может свидетельствовать о «предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России».

У меня такой же паспорт, как у вас. Такие права, гарантированные мне Конституцией, — подчеркнула певица.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера в видеообращении сообщил, что до конца дня 27 марта будет закрыта госграница, а также остановлены все пассажирские перевозки.