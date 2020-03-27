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Ракурс
У государственной границы, фото: ГПСУ

Закрытие границ: у пунктов пропуска собрались почти 4 тыс. человек — ГПСУ (ФОТО, ВИДЕО)

27 мар 2020, 16:28
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Закрытие границ Украины, которое должно состояться сегодня, привело к тому, что в эти сутки в некоторых пунктах пропуска на границе Украины со странами Евросоюза собрались тысячи человек.

Они прибыли без собственного транспорта, то есть — с целью пересечь границу пешком. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Это затрудняет их пересечение границы, поскольку пешее сообщения сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран, — подчеркивают в Госпогранслужбе.

В ведомстве отмечают, что в связи с этой ситуацией во взаимодействии с местными властями и ГСЧС принимают меры для обеспечения перевозки этих людей транспортом. Также на пунктах пропуска открыты дополнительные полосы и задействованы дополнительные инспекторы.

В частности, вчера для перевозки граждан было совершено 200 таких выездов транспортных средств. В результате за вчерашние сутки границу с Польшей пересекли 5,4 тыс. таких лиц, сегодня к полудню — уже почти 7,4 тыс.

По состоянию на 12.00, по информации польских пограничников, напротив пункта пропуска «Краковец» собрались более 2 тыс. человек, напротив пункта пропуска «Ягодин» — 1,2 тыс., напротив пункта пропуска «Рава-Русская» — 0,5 тыс. человек.

Очередь на пункте пропуска «Тиса», фото: «Коронавирус онлайн»

Очередь на пункте пропуска «Тиса», фото: «Коронавирус онлайн»

У государственной границы, фото: ГПСУ

У государственной границы, фото: ГПСУ

У государственной границы, фото: ГПСУ

Напомним, сегодня в интернете появились видео огромных очередей на границе, в которых люди стоят без защитных средств и не соблюдая безопасную дистанцию.

Источник: Ракурс


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