Евакуація українців з-за кордону. Фото: МВС

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Евакуація українців з-за кордону, що спричинена пандемією коронавірусу, триває.

За тиждень в Україну прибуло 11 евакуаційних потягів, якими повернулось майже 7 тис. громадян. Десяток потягів прибули з польського Перемишля, ще один потяг «чотирьох столиць», який слідував за маршрутом Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ. Про це 27 березня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Наголошується, що прикордонний контроль пасажирів цих потягів здійснював персонал Мостиського загону у залізничному пункті пропуску «Мостиська» на Львівщині та на столичному вокзалі, де залучили інспекторів окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

У ДПСУ зазначили, що у найближчу неділю до Києва має прибути спецрейс за маршрутом Київ-Москва-Київ. Залізницею додому повернуться українці, які не змогли самотужки прибути додому.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Азії та Південній Америці залишаються близько тисячі українців: 700 громадян перебувають досі на острові Балі, півсотні в Перу. Ще українці знаходяться на острові Палау в Тихому океані. У МЗС переконують, що їм відомо про кожного українця, який потребує захисту, допомоги і бажає повернутися додому.

Громадянин України Євген Щука у телеграм-каналі PavlovskyNews і повідомив, що українці у В'єтнамі не можуть вилетіти додому з 18-го березня і просять про евакуацію. Зокрема, за його словами, у місті Хошимін застрягла його сім’я та ще понад 300 українців.

Гроші у людей закінчуються, деякі можуть залишитися без будинку — орендодавці виганяють іноземців з житлоплощі, більшість госпіталів В'єтнаму відмовляють у допомозі приїжджим, влада скасувала продовження віз, а штраф за нелегальне перебування в країні для сім’ї з чотирьох осіб — близько 6 тис. дол., — заявив Щука.

Нагадаємо, сьогодні державні кордони України будуть повністю закриті, а всі пасажирські перевезення припинені. У зв’язку з цим авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» ввела додаткові спецрейси для повернення українців додому. Літаки мають доставити українців з Лондона, Брюсселя, Ніцци, Нью-Йорка.