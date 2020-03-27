Эвакуация украинцев из-за границы. Фото: МВД

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Эвакуация украинцев из-за границы, вызванная пандемией коронавируса, продолжается.

За неделю в Украину прибыли 11 эвакуационных поездов, которыми вернулось почти 7 тыс. граждан. Десяток поездов прибыли из польского Перемышля, еще один поезд «четырех столиц», который следовал по маршруту Рига-Вильнюс-Минск-Киев. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что пограничный контроль пассажиров этих поездов осуществлял персонал Мостиского отряда в железнодорожном пункте пропуска «Мостиска» во Львовской области и на столичном вокзале, где привлекли инспекторов отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

В ГПСУ отметили, что в ближайшее воскресенье в Киев должен прибыть спецрейс по маршруту Киев-Москва-Киев. Домой вернутся украинцы, которые не смогли самостоятельно прибыть домой.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Азии и Южной Америке остаются около тысячи украинцев: 700 граждан до сих пор находятся на острове Бали, полсотни в Перу. Еще украинцы находятся на острове Палау в Тихом океане. В МИД уверяют, что им известно о каждом украинце, который нуждается в защите, помощи и желает вернуться домой.

Гражданин Украины Евгений Щука в телеграмм-канале PavlovskyNews и сообщил, что украинцы во Вьетнаме не могут вылететь домой с 18-го марта и просят об эвакуации. В частности, по его словам, в городе Хошимин застряла его семья и еще более 300 украинцев.

Деньги у людей заканчиваются, некоторые могут остаться без дома — арендодатели выгоняют иностранцев из жилплощади, большинство госпиталей Вьетнама отказывают в помощи приезжим, власть отменила продление виз, а штраф за нелегальное пребывание в стране для семьи из четырех человек — около 6 тыс. долл., — заявил Щука.

Напомним, сегодня государственные границы Украины будут полностью закрыты, а все пассажирские перевозки прекращены. В связи с этим авиакомпания «Международные авиалинии Украины» ввела дополнительные спецрейсы для возвращения украинцев домой. Самолеты должны доставить украинцев из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка.