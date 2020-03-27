МАУ просит разрешение на эвакуацию еще 2 тыс. украинцев. Фото: МВД

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Китайский коронавирус стал причиной закрытия Украиной границ, однако власти продолжали эвакуировать украинцев из-за границы. 27 марта государственные границы будут полностью закрыты, а все пассажирские перевозки прекращены.

В связи с этим авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вводит дополнительные спецрейсы для возвращения украинцев домой. На 27 марта МАУ ввела дополнительные рейсы в/из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Также компания обратилась к государственным органам Украины с просьбой предоставить возможность выполнить разовые эвакуационные рейсы с прилетом 28 марта, на которые уже зарегистрированы пассажиры — из Амстердама, Лондона, Берлина, Парижа и Франкфурта. Отмечается, что с начала карантина авиакомпания уже вернула в Украину более 17 тыс. украинских граждан и готова перевезти еще около 2 тыс. в ближайшие двое суток.

Всего дипломатические учреждения помогли вернуться в Украину почти 95 тыс. украинцев, которые застряли за границей из-за пандемии. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Так, в ночь на пятницу, 27 марта, из Торонто (Канада) в Киев эвакуировали 274 украинца. Также спецрейс с 354 украинцами вылетел в Украину из Нью-Йорка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственная граница Украины будет закрыта до конца дня 27 марта. По его словам, о гражданах Украины, которые останутся за границей, будут заботиться дипломатические представительства и украинские общины.