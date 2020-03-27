МАУ просить дозвіл на евакуацію ще 2 тис. українців. Фото: МВС

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Китайський коронавірус став причиною закриття Україною кордонів, проте влада продовжувала евакуювати українців з-за кордону. 27 березня державні кордони будуть повністю закриті, а всі пасажирські перевезення припинені.

У зв’язку з цим авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) вводить додаткові спецрейси для повернення українців додому. На 27 березня МАУ ввела додаткові рейси у/з Лондона, Брюсселя, Ніцци, Нью-Йорка. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Також компанія звернулася до державних органів України з проханням надати можливість виконати разові евакуаційні рейси з прильотом 28 березня, на які вже зареєстровані пасажири — з Амстердама, Лондона, Берліна, Парижа і Франкфурта. Зазначається, що з початку карантину авіакомпанія вже повернула до України понад 17 тис. українських громадян і готова перевезти ще близько 2 тис. у найближчі дві доби.

Загалом дипломатичні установи допомогли повернутися до України майже 95 тис. українцям, які застрягли за кордоном через пандемію. Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ в Facebook.

Так, в ніч на п’ятницю, 27 березня, з Торонто (Канада) до Києва евакуювали 274 українців. Також спецрейс з 354 українцями вилетів до України з Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що державний кордон України буде закритий до кінця дня 27 березня. За його словами, про громадян України, які залишаться за кордоном, будуть піклуватися дипломатичні представництва і українські громади.