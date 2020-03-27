На Тернопольщине один человек умер от коронавируса, фото: Victor Vizu

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Коронавирус SARS-CoV-2 25 марта унес жизни 68-летнего жителя села Ковалевка Монастырского района Тернопыльськоъ области.

Он умер в Тернопольской больнице. У умершего, по словам медиков, не было диагностировано других патологий, кроме симптомов коронавируса. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Умер отец утром. Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, с гробом и забрала тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за отцом, — рассказала изданию дочь умершего Анна Полищук.

По ее словам, тело умершего вынесли из медучреждения в мешке, после чего закрыли дверь. Доносить тело к автомобилю пришлось без всякой защитной одежды родственникам умершего, которым помогала медсестра.

Мешок раскрывался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили тело отца сами в гроб, — отметила дочь умершего.

Женщина отметила, что ее сестра звонила в больницу, однако там ей сказали, что «медперсонал не будет себя подвергать опасности».

А дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила к главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали, — отметила женщина.

По ее словам, только спустя два часа вышел врач в защитном костюме, который помог поставить гроб в транспортное средство.

В селе также возникли трудности с захоронением умершего, отмечает Полищук, поскольку люди боялись болезни и, в частности, отказывались выкопать могилу.

Мэр Монастыриска нашел человека, который выкопал могилу, — отмечает дочь умершего.

В конце концов, по словам Полищук, тело умершего опускали в могилу мэр, его заместитель, глава сельского совета и муж сестры.

Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер, — резюмировала дочь умершего.

В Тернопольской области пока официально зафиксированы 25 случаев коронавируса, из них один — летальный.

Напомним, в Тернополе коронавирус обнаружили уже у двух человек.