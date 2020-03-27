Коронавирус. Фото: РБК

https://racurs.ua/n135872-koronavirus-dobralsya-do-kremlya-zarazilsya-odin-iz-sotrudnikov-administracii-putina.html

Ракурс

Коронавирус многие называют инфекцией, которая уравняет всех людей. Инфекции совершенно безразлично, какой статус занимает ее жертва, поэтому COVID-19 может заразиться обычный рабочий или глава большого государства. В Кремле зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию, которая появилась накануне в некоторых СМИ о заражении COVID-19 одного из сотрудников администрации президента России Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Песков добавил, что инфицированный сотрудник не контактировал с Путиным.

Заразившийся коронавирусом чиновник отправлен на карантин. Все сотрудники, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение.

Во всех помещениях администрации президента РФ, в которых мог находиться зараженный коронавирусом чиновник, была проведена дезинфекция.

Как ранее писал «Ракурс», первой жертвой коронавируса в России стала 79-летняя женщина. Москвичка страдала сахарным диабетом и многими хроническими заболеваниями.