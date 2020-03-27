В Киеве за время карантина подорожали продукты. Фото: Dallas Morning News

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Коронавирусный карантин и паника, которая возникла у населения в связи с введением ограничений, стали причиной подорожания продуктов в Киеве. В связи с этим киевское областное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) открыло производство против поставщиков продуктов и сетей супермаркетов, которые подняли цены на товары.

Отмечается, что существенное подорожание товаров произошло в последние дни, а цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты росли синхронно в разных торговых сетях. Об этом в Facebook сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий.

Производство начато в отношении таких сетей супермаркетов:

NOVUS;

«Ашан»;

METRO Cash&Carry Ukraine;

«Сильпо»;

BILLA;

«АТБ-Маркет»;

VARUS;

«Еко-маркет»;

«Велика кишеня»,

«Велмарт».

Также производство было открыто в отношении компаний-поставщиков: ООО «Мир овощей», ООО «Гала Фудз», ООО «Саркара-Групп», ООО «Овощной край», ООО «Август-Кий», ООО «Агроинвест-Логистик», ООО «Агро-Овен», ООО «Брокинтерком», ООО «Перспектива», ООО «Внешторгресурс», ООО «Агробизнесвектор», ЧП «Интер овощи», ООО «Аттуаль», ООО «Элитпрайм», ООО «Авега-2018».

В АМКУ добавили, что в случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции компании могут оштрафовать в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины открыл производство против Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» из-за повышения цен на газ.