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У Києві за час карантину подорожчали продукти. Фото: Dallas Morning News

У Києві за час карантину подорожчали продукти: Антимонопольний комітет відкрив справу

27 бер 2020, 15:14
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Коронавірусний карантин і паніка, яка виникла у населення в зв’язку з введенням обмежень, стали причиною подорожчання продуктів у Києві. У зв’язку з цим київське обласне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) відкрило провадження проти постачальників продуктів і мереж супермаркетів, які підняли ціни на товари.

Зазначається, що істотне подорожчання товарів відбулося в останні дні, а ціни на певні продукти і засоби індивідуального захисту зростали синхронно в різних торгових мережах. Про це в Facebook повідомив глава відділення Олексій Хмельницький.

Провадження розпочато проти таких мереж супермаркетів:

  • NOVUS;
  • «Ашан»;
  • METRO Cash&Carry Ukraine;
  • «Сільпо»;
  • BILLA;
  • «АТБ-Маркет»;
  • VARUS;
  • «Еко-маркет»;
  • «Велика кишеня»,
  • «Велмарт».

Також провадження було відкрито щодо компаній-постачальників: ТОВ «Світ овочів», ТОВ «Гала Фудз», ТОВ «Саркара-Груп», ТОВ «Овочевий край», ТОВ «Август-Кий», ТОВ «Агроінвест-Логістик», ТОВ «Агро-Овен», ТОВ «Брокінтерком», ТОВ «Перспектива», ТОВ «Зовнішторгресурс», ТОВ «Агробізнесвектор», ПП «Інтер овочі», ТОВ «Аттуаль», ТОВ «Елітпрайм», ТОВ «Авега-2018».

В АМКУ додали, що у випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанії можуть оштрафувати в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет України відкрив провадження проти Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» через підвищення цін на газ.


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