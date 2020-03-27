У Києві за час карантину подорожчали продукти. Фото: Dallas Morning News

https://racurs.ua/ua/n135871-u-kyievi-za-chas-karantynu-podorojchaly-produkty-antymonopolnyy-komitet-vidkryv-spravu.html

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Коронавірусний карантин і паніка, яка виникла у населення в зв’язку з введенням обмежень, стали причиною подорожчання продуктів у Києві. У зв’язку з цим київське обласне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) відкрило провадження проти постачальників продуктів і мереж супермаркетів, які підняли ціни на товари.

Зазначається, що істотне подорожчання товарів відбулося в останні дні, а ціни на певні продукти і засоби індивідуального захисту зростали синхронно в різних торгових мережах. Про це в Facebook повідомив глава відділення Олексій Хмельницький.

Провадження розпочато проти таких мереж супермаркетів:

NOVUS;

«Ашан»;

METRO Cash&Carry Ukraine;

«Сільпо»;

BILLA;

«АТБ-Маркет»;

VARUS;

«Еко-маркет»;

«Велика кишеня»,

«Велмарт».

Також провадження було відкрито щодо компаній-постачальників: ТОВ «Світ овочів», ТОВ «Гала Фудз», ТОВ «Саркара-Груп», ТОВ «Овочевий край», ТОВ «Август-Кий», ТОВ «Агроінвест-Логістик», ТОВ «Агро-Овен», ТОВ «Брокінтерком», ТОВ «Перспектива», ТОВ «Зовнішторгресурс», ТОВ «Агробізнесвектор», ПП «Інтер овочі», ТОВ «Аттуаль», ТОВ «Елітпрайм», ТОВ «Авега-2018».

В АМКУ додали, що у випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанії можуть оштрафувати в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет України відкрив провадження проти Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» через підвищення цін на газ.