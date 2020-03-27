Коронавірус. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n135872-koronavirus-distavsya-do-kremlya-zarazyvsya-odyn-iz-spivrobitnykiv-administraciyi-putina.html

Ракурс

Коронавірус багато хто називає інфекцією, яка зрівняє усіх людей. Інфекції абсолютно байдуже, який статус займає її жертва, тому на COVID-19 може заразитися як звичайний робочий, так і глава великої держави. У Кремлі зафіксований перший випадок зараження коронавірусом.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив інформацію, яка з’явилася напередодні у деяких ЗМІ про зараження на COVID-19 одного із співробітників адміністрації президента Росії Володимира Путіна, повідомляє «Інтерфакс».

Пєсков додав, що інфікований співробітник не контактував із Путіним.

Інфікований чиновник відправлений на карантин. Усі співробітники, які контактували з ним, взяті під спостереження.

В усіх приміщеннях адміністрації президента РФ, у яких міг перебувати заражений коронавірусом чиновник, була проведена дезінфекція.

Як раніше писав «Ракурс», першою жертвою коронавірусу в Росії стала 79-річна жінка. Москвичка страждала на цукровий діабет та мала багато хронічних захворювань.