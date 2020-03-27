На Тернопільщині одна людина померла від коронавірусу, фото: Victor Vizu

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Коронавірус SARS-CoV-2 25 березня забрав життя 68-річного жителя села Ковалівка Монастириського району Тернопыльськоъ області.

Він помер у Тернопільській лікарні. У померлого, за словами медиків, не було діагностовано інших патологій, окрім симптомів коронавірусу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Помер тато зранку. Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата, — розповіла виданню дочка померлого Анна Поліщук.

За її словами, тіло померлого винесли з медзакладу в мішку, після чого зачинили двері. Доносити тіло до автомобіля довелося без будь-якого захисного одягу родичам померлого, яким допомагала медсестра.

Мішок розсовувався, тіло випадало. Батько важив 100 кг. Поклали тіло тата самі у домовину, — зазначила дочка померлого.

Жінка зазначила, що її сестра телефонувала у лікарню, проте там їй сказали, що «медперсонал не буде себе наражати на небезпеку».

А далі домовину не могли в бус засунути. Тоді вже дзвонила до головного лікаря, а він порадив просити людей. Але всі втікали, — наголосила жінка.

За її словами, лише через дві години вийшов лікар у захисному костюмі, який допоміг поставити домовину в транспортний засіб.

У селі також виникли труднощі з похованням померлого, зазначає Поліщук, оскільки люди боялися хвороби й, зокрема, відмовлялися викопати могилу.

Мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу, — зазначає донька померлого.

Зрештою, за словами Поліщук, тіло померлого опускали в могилу мер, його заступник, голова сільської ради та чоловік сестри.

Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо вже був вечір, — резюмувала дочка померлого.

У Тернопільській області наразі офіційно зафіксовано 25 випадків коронавірусу, з них один — летальний.

Нагадаємо, у Тернополі коронавірус виявили вже у двох людей.