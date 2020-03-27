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Ракурс
Польско-украинская граница. Фото: Facebook

Критическая ситуация на польско-украинской границе: многотысячную толпу сняли с воздуха (ФОТО)

27 мар 2020, 20:32
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Польско-украинская граница сегодня стала непреодолимым барьером для украинцев без автомобильного транспорта, которые пожелали вернуться в Украину. Более тысячи наших соотечественников застряли в огромных очередях в надежде пересечь границу.

О сложной ситуации на польско-украинской границе сообщил в Facebook секретарь по консульским вопросам в Польше Игорь Иус, а также опубликовал несколько реальных фотографий.

Скриншот поста Игоря Иуса в Facebook

Скриншот поста Игоря Иуса в Facebook

Иус считает, что закрытие пешеходного перехода после введения в Украине коронавирусного карантина является «медвежьей услугой», потому что никто не мог спрогнозировать подобного коллапса.

Тысячи украинцев застряли в очередях на польско-украинской границе. Фото: Facebook

Хотели избежать скопления людей на пешем переходе, а сделали еще хуже. Теперь страшные скопления перед границей. Этот вопрос должен решаться на уровне высших ведомств. Надеюсь, что сегодняшние разговоры между руководителями пограничных отрядов будут иметь положительные результаты и позволят людям пересечь границу с Украиной, — заявил Иус.

Тысячи украинцев застряли в очередях на польско-украинской границе. Фото: FacebookТысячи украинцев застряли в очередях на польско-украинской границе. Фото: FacebookПо мнению Иуса, для разрешения данной проблемы необходимо организовать постоянное курсирование автобусов, которые бы забирали украинских граждан. Кроме того, необходимо разрешить пересекать украинским гражданам границу в пешем порядке.

Источник: Ракурс


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