Польско-украинская граница. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n135886-kriticheskaya-situaciya-na-polsko-ukrainskoy-granice-tysyachi-ukraincev-zastryali-v-ocheredyah.html

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Польско-украинская граница сегодня стала непреодолимым барьером для украинцев без автомобильного транспорта, которые пожелали вернуться в Украину. Более тысячи наших соотечественников застряли в огромных очередях в надежде пересечь границу.

О сложной ситуации на польско-украинской границе сообщил в Facebook секретарь по консульским вопросам в Польше Игорь Иус, а также опубликовал несколько реальных фотографий.

Иус считает, что закрытие пешеходного перехода после введения в Украине коронавирусного карантина является «медвежьей услугой», потому что никто не мог спрогнозировать подобного коллапса.

Хотели избежать скопления людей на пешем переходе, а сделали еще хуже. Теперь страшные скопления перед границей. Этот вопрос должен решаться на уровне высших ведомств. Надеюсь, что сегодняшние разговоры между руководителями пограничных отрядов будут иметь положительные результаты и позволят людям пересечь границу с Украиной, — заявил Иус.

По мнению Иуса, для разрешения данной проблемы необходимо организовать постоянное курсирование автобусов, которые бы забирали украинских граждан. Кроме того, необходимо разрешить пересекать украинским гражданам границу в пешем порядке.