В воскресенье ночью Украина перейдет на летнее времяhttps://racurs.ua/n135885-v-voskresene-nochu-ukraina-pereydet-na-letnee-vremya.htmlРакурс
Переход на летнее время в Украине состоится в ночь с 28 на 29 марта. В воскресенье, 29 марта, в 3.00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. Так что воскресным утром украинцам придется проснуться на один час раньше.
Об этом сообщает департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Перевод часов на летнее и зимнее время регламентируется постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».
Согласно постановлению Кабмина, на территории Украины установлен следующий порядок исчисления времени: перевод часовой стрелки ежегодно осуществляется в последнее воскресенье марта в 3.00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на один час назад.
Для уменьшения негативного влияния перехода на летнее время на организм человека, медики рекомендуют:
- оптимизировать физические и эмоциональные загрузки;
- соблюдать здоровый рацион питания;
- увеличить время прогулок на свежем воздухе;
- стараться не спать накануне днем;
- закончить пользоваться гаджетами за час до сна;
- проветривать помещение;
- отказаться от большего количества кофе и крепкого чая.