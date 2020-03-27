Переход на летнее время. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n135885-v-voskresene-nochu-ukraina-pereydet-na-letnee-vremya.html

Ракурс

Переход на летнее время в Украине состоится в ночь с 28 на 29 марта. В воскресенье, 29 марта, в 3.00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. Так что воскресным утром украинцам придется проснуться на один час раньше.

Об этом сообщает департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Перевод часов на летнее и зимнее время регламентируется постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно постановлению Кабмина, на территории Украины установлен следующий порядок исчисления времени: перевод часовой стрелки ежегодно осуществляется в последнее воскресенье марта в 3.00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на один час назад.

Для уменьшения негативного влияния перехода на летнее время на организм человека, медики рекомендуют: