СБУ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n135884-v-dnepre-zaderjan-byvshiy-sotrudnik-mvd-kotoryy-okazalsya-agentom-rossiyskih-specslujb-foto.html

Ракурс

В Днепре задержан агент российских спецслужб, который проводил разведывательную и подрывную деятельность в регионе. Задержанным оказался бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины.

О задержании агента российских спецслужб сообщила пресс-служба СБУ.

По мнению следствия, бывший сотрудник МВД был завербован представителями российских спецслужб, когда он находился на территории РФ.

По заданию своих российских кураторов, задержанный должен был собирать сведения о дислокации и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской области.

Также российские спецслужбы интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, которые принимали участие в Операции объединенных сил.

Собранную информацию агент должен был передавать российским кураторам через отработанные каналы связи. Во время обысков в квартире задержанного сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как ранее писал «Ракурс», в Николаеве задержан шпион, который воровал для российских спецслужб секретную информацию о военном кораблестроении Украины. Секретную информацию шпион продавал за деньги.